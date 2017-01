As candidaturas online para a obtenção da licença para actividades de intermediação imobiliária tiveram ontem início e podem ser realizadas através do portal do Instituto de Habitação. Os mediadores e agentes imobiliários que realizem a candidatura pela primeira vez podem enviar os documentos necessários e realizar o pagamento necessário online.

Além disso o portal permite a renovação das licenças, sendo que no final de 2016 4684 pessoas tinha a licença de agente imobiliário e 1499 de mediador.