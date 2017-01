Disputa pouco doce: Uma manifestante cambojana segura um retrato do Ministro da Administração Interna do país, Sar Kheng, durante um protesto no exterior das instalações do Governo em Phnom Penh. Agricultores da província de Koh Keng concentraram-se na capital cambojana para solicitar ao primeiro-ministro Hun Sen que ajude a encontrar uma solução para o diferendo que mantêm com uma empresa de refinação de açúcar na localidade de Ta Thorng. EPA/MAK REMISSA

