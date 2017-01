Um tornozelo partido e um susto para mais tarde recordar

Um jovem de 23 anos, residente do território, ficou ontem ferido na sequência de um acidente de trabalho. A ocorrência teve por palco um edifício na Rua Manuel de Arriaga, numa altura em que o jovem, funcionário de uma empresa de construção, se encontrava a desmantelar as grades de protecção na varanda de um apartamento situado no quarto andar do edifício. O trabalhador, que ficou preso nas grades de protecção de um apartamento do primeiro andar, fracturou um tornozelo. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, um agente do Corpo de Bombeiros explicou que o jovem não estava a usar cinto de segurança aquando do acidente.

