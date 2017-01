Ponte entre a Ilha Artificial e Zona A vai custar 135,3 milhões de patacas

A construção da Ponte de Ligação entre a Ilha Artificial da Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai e a Zona A dos Novos Aterros Urbanos vai ter um custo de 135 milhões de patacas. A informação foi publicada ontem em Boletim Oficial através de um despacho assinado por Fernando Chui Sai On.

O pagamento da obra vai ser realizado ao longo de três anos, que começaram no ano passado e terminam no próximo, ou seja em 2018. Em relação a 2016 foram pagos à empresa responsável pela obra – a China Road and Bridge Corporation – 13,5 milhões de patacas.

Ao longo deste ano, o Governo da RAEM vai pagar outros 50 milhões de patacas à construtora do Interior da China e no próximo ano o montante pago vai ser de 71,8 milhões de patacas.