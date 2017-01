Nova Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações não vai recrutar novos funcionários

A Direcção dos Serviços de Correios e a Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações são oficialmente desde o início do ano um único organismo. A nova Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações começou ontem formalmente a operar, dando-se a conhecer à população do território com a organização de uma conferência de imprensa em que foram reveladas as emissões filatélicas alusivas ao Ano Novo Chinês do Galo.

Derby Lau Vai Meng, a directora do novo organismo, adiantou à imprensa que o organismo está bem munido em termos de recursos humanos e descartou a hipótese da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações poder vir a recrutar novos funcionários. A responsável reconhece, no entanto, que deverão ser feitos alguns reajustamentos internos, sobretudo no que toca ao alocamento de posições de topo.

Derby Lau abordou ainda a renovação do contrato de concessão com a Companhia de Telecomunicações de Macau, sublinhando o facto do Governo não ter identificado nenhuma infracção ou violação grave por parte da empresa às leis e regulamentos em vigor. O registo limpo da CTM justifica, no entender de Lau, a renovação automática do contrato até ao final de 2021. A responsável deixou, no entanto, claro que o Governo vai continuar a fiscalizar os serviços prestados pela CTM. Derby Lau manifestou-se ainda uma defensora convicta dos mercados liberalizados, sublinhando que acredita que uma maior concorrência é sinónimo de maiores vantagens para os competidores.