Insectos no reservatório não constituem perigo para a saúde pública, garantem Serviços de Saúde

A Direcção dos Serviços de Saúde recebeu várias reclamações relacionadas com a proliferação de uma praga de mosquitos e de insectos na zona do reservatório e junto aos edifícios circundantes. Depois de um processo de investigação, as autoridades do território confirmaram que os insectos são da espécie Chironomidae (Quironomídeos), a qual não pica nem transmite doenças aos seres humanos, não constituindo um perigo para a saúde pública.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os Serviços de Saúde explicaram que os períodos de reprodução da espécie ocorreram na Primavera e no Outono, normalmente em forma de grandes aglomerados junto a pontos de luz, situação que incomoda as pessoas que frequentam a zona do reservatório ou residem nas proximidades.