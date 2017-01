Governo vai atribuir terreno à Tong Sing Tong para construção de nova escola

O Executivo deverá atribuir à Associação de Beneficiência Tung Sin Tong um lote de terreno para que a organização construa no local um novo parque escolar.

Chui Sai Cheong, deputado e presidente da instituição, reconheceu, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que a possibilidade foi discutida com o Executivo, mas garante que o projecto não saiu ainda do plano das boas intenções.

A construção de um novo polo escolar deve, ainda assim, servir quatro grandes objectivos, assume Chui Sai Cheong. As novas instalações devem permitir que as instalações actualmente ocupadas pelo Jardim de Infância da Tung Sin Tong, no NAPE, possam ser devolvidas ao Governo.

O novo parque escolar, que deverá ser construído ao abrigo do programa “Céu Azul”, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), poderá permitir a transformação das instalações originais da Associação, na Rua de Camilo Pessanha, num núcleo museológico, dado que a iniciativa deverá permitir a relocalização da escola secundária que ali funciona.

A localização do terreno ainda não foi decidida, mas Chui Sai Cheong não afasta a hipótese do novo pólo escolar ficar situado no Cotai, na zona do Parque Industrial da Concórdia. O presidente da Associação de Beneficiência Tung Sing Tong reconheceu que, caso se confirme a hipótese, a localização das novas instalações pode revelar-se inconveniente para alunos e encarregados de educação, mas lembra, ainda assim, que a população da zona não só está a aumentar, como os acessos ao Cotai estão a melhorar progressivamente. Chui Sai Cheong comprometeu-se, de resto, a providenciar soluções de transporte para os alunos caso as actualmente existentes não sejam satisfatórias.

O deputado sublinha que a actual relocalização da escola pode dar azo a uma expansão do próprio âmbito de abrangência dos serviços prestados pelo organismo. Chui Sai Cheong reconhece que a acção da Tung Sin Tong está demasiado focada em Macau e admite a eventual criação de valências no Cotai para servir os residentes que moram no complexo de habitação pública de Seac Pai Van