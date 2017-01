Nos três primeiros dias de Janeiro foram vacinados contra a gripe 943 residentes de Macau, de acordo com informações ontem divulgadas pela Direcção dos Serviços de Saúde de Macau. Até ao momento na campanha de vacinação dos SSM para 2016/2017 houve um total de 85 371 pessoas vacinadas, o que segundo as autoridades representa um aumento de seis por cento face ao mesmo período no ano passado.

Porém ao longo de toda a campanha de vacinação de 2015/2016 foi vacinado um total de 94 555 pessoas.