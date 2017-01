Defendida a instalação de parquímetros nas Ilhas

O Conselho Consultivo dos Serviços Comunitários das Ilhas esteve ontem reunido, numa sessão em que a escassez de estacionamento na Taipa e em Coloane foi uma das questões debatidas. Ng Kun Cheong, um dos membros do organismo, mostrou-se preocupado com o estacionamento ilegal na zona da praia de Hac-Sá, tanto na zona de acesso ao trilho de Long Chao Kok, como nas ruas envolventes ao empreendimento Hellene Garden. Os carros mal estacionados, denuncia Ng, ocupam os passeios destinados à circulação de peões e dificultam as manobras dos condutores das carreiras de autocarros que servem a zona.

Ng Kun Cheong insta o Governo a instalar parquímetros nas Ilhas e reforçar a fiscalização para evitar situações de abuso como as que se registam no Cotai, onde existem dezenas de veículos abandonados.

Chan Peng Peng, por sua vez, sugeriu que o Executivo proceda à requalificação do parque de Hac Sá e substitua alguns dos equipamentos, que considera antiquados. Chan sugere que o Governo proceda a um levantamento exaustivo dos equipamentos existentes no local, repare os que podem ser reparados e substitua os que estão danificados e os que caíram em desuso. A responsável pede ainda que sejam instalados mais equipamentos de lazer e revistos os regulamentos relativos à gestão do espaço.