Aumento das contribuições para o Fundo de Segurança Social já entrou em vigor

Com a entrada no novo ano as contribuições para o Fundo de Segurança Social subiram das 45 patacas para as 90 patacas, como já tinha sido anunciado anteriormente pelo Governo. A medida foi validada por um Despacho do Chefe do Executivo publicado no ano passado e que entrou em vigor a 1 de Janeiro.

Na contribuição de 90 patacas do regime obrigatório os trabalhadores têm de pagar 30 patacas e as entidades patronais as restante 60 patacas. Já nos regimes facultativos, a contribuição opcional também é de 90 patacas, segundo um comunicado de ontem do Fundo de Segurança Social.

De acordo com o mesmo comunicado, em Janeiro os pagamentos ainda funcionam de acordo com o esquema anterior uma vez que são referentes ao quarto trimestre de 2016. No entanto, em Abril, quando é realizado o segundo pagamento do ano, o valor já estará actualizado uma vez que diz respeito ao período entre Janeiro e Março de 2017.