Xiamen acolhe cimeira dos BRICS em Setembro

O Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou no domingo que o seu país acolherá a próxima cimeira do grupo de economias emergentes dos BRICS, em Setembro, em Xiamen, no sudeste da China.

Num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Xi apelou ao reforço do papel internacional do grupo, que integra Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no ano em que Pequim assume a presidência rotativa deste fórum.

Xi assegurou que a cimeira de Xiamen, a realizar em data ainda a definir, terá “um espírito de abertura, tolerância e cooperação”.