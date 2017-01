Wang Zhiming promete “vidas mais felizes” aos residentes

O director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, Wang Zhiming, prometeu aos residentes do território que vão viver vidas mais felizes. A promessa foi realizada na mensagem de Ano Novo que enviou à população local.

“Todos os factores indicam que Macau está no caminho certo de se desenvolver para melhor e os cidadãos vão viver vidas mais felizes. Macau é o Lótus da Pátria que cresce e vai uma flor ainda com mais glória”, afirmou Wang Zhiming, no discurso sobre 2017.

O responsável pelo Gabinete de Ligação disse igualmente acreditar que este ano Macau vai dar “prioridade ao desenvolvimento da economia com vista a melhor as condições de vida da população”.

Wang explicou igualmente acreditar que o Chefe do Executivo e o território vão ter em conta as palavras do presidente Xi Jinping sobre Macau e seguir as políticas estratégicas definidas, apostando na continuidade da prosperidade e estabilidade.

Além de prometer cumprir, promover e respeitar o princípio “Um País, Dois Sistemas”, Wang Zhiming, em nome do Gabinete de Ligação, prometeu realizar todos os esforços para fazer “Macau um cidade mais bonita e próspera”.