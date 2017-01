Union Gaming prevê Janeiro com o maior crescimento nas receitas do jogo

O banco de investimento Union Gaming espera que este mês traga o maior crescimento em termos da receita dos casinos desde o início da recuperação que começou em Junho do ano passado. Este é o conteúdo de um relatório do banco, citado pelo portal GGR Asia.

“Apesar de Janeiro ter um calendário pouco favorável com menos uma sexta-feira e um sábado [em comparação com Janeiro de 2016], esperamos que a taxa de crescimento seja a mais alta registada desde a recuperação”, pode ler-se no documento do banco de investimento.

Grant Govertsenm, analista do organismo, espera que os número de Janeiro tenham a influência positiva do período do Ano Novo Chinês, que começa a 28 de Janeiro – época áurea para as actividades de jogo – devido ao número de visitantes do Continente. No ano passado a receita registada em Janeiro foi de 18,7 mil milhões de patacas.