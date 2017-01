Serviço de renovação da carteira de taxista disponível a partir de hoje

A partir de hoje – e até ao dia 28 de Abril – os taxistas do território vão poder solicitar a renovação da sua carteira profissional. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) avançou que, para a candidatura à renovação, os interessados devem fazer-se acompanhar do certificado profissional de motorista de táxi e dirigir-se aos serviços da DSAT na Estrada de D. Maria II ou no edifício China Plaza. A nova tabela de taxas mostra um aumento no custo da renovação de 40 para 100 patacas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...