Rui Leão aponta erro na zona de protecção das Ruínas de São Paulo

O arquitecto Rui Leão afirmou que a zona de protecção das Ruínas de São Paulo está mal definida. As declarações foram feitas na última reunião de 2016 do Conselho do Planeamento Urbanístico, realizada na sexta-feira.

“Há um lado da rua que está dentro da zona de protecção e o outro está fora. Foi mal definido”, apontou. “Há aqui um erro na definição de zona de salvaguarda e devia ser tratado. Caso contrário, este conjunto todo – importante por ser a antiga linha da costa – vai ficar completamente descaracterizado de um lado”, avisou.