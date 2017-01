Receita do sector não-jogo atinge objectivo traçado para 2020

Macau atingiu, cinco anos antes das previsões delineadas pelo Governo, o objectivo traçado para as receitas geradas pelo sector não-jogo, assinala o portal GGRAsia, que se socorre de dados compilados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). No Plano de Desenvolvimento Quinquenal da RAEM, o Executivo determinou que as operações não-jogo deveriam contabilizar em média 9 por cento da receita total gerada pelas operadoras de jogo até 2020. Um relatório divulgado na sexta-feira indica que a meta foi alcançada no final de 2015. No ano que agora findou, a componente totalizou 9,39 por cento das receitas gerais do sector do jogo.

O documento agora divulgado apresenta informação retirada dos relatórios anuais das seis concessionárias de jogo com interesses no território e de entidades a elas relacionadas. De acordo com o mesmo portal, a informação recolhida indica que o sector do jogo gerou receitas directas no âmbito da vertente não-jogo no valor de 15.25 mil milhões de patacas, em 2015. O valor que representa 6.2 por cento da receita global do sector dos casinos para o mesmo período.

No entanto, o portal GGRAsia assinala que, ajustando os dados do sector não-jogo para incluir serviços fornecidos pelos clientes gratuitamente ou com taxas de desconto – geralmente reservados pelas operadoras como transações internas – a DSEC concluiu que a receita do não-jogo na verdade fixou-se em 23.91 mil milhões de patacas em 2015, montante que representa o número de 9,39 por cento em relação à receita ajustada de não-jogo gerada pelo sector em 2015.

O portal lembra ainda que, no ano passado, a receita ajustada do não-jogo diminuiu 5,4 por cento em relação ao ano anterior, no entanto, a taxa de declínio muito mais rápida da receita do jogo no mesmo período – uma descida de 34,3 por cento ano-a-ano – beneficiou a ponderação relativa do não-jogo na receita ajustada global do sector.