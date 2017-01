Passagem de ano: Turismo rejeita possibilidade de pedir compensação

A DST aponta “motivos de força maior” para que o material pirotécnico não tivesse chegado a tempo do espectáculo do fogo-de-artifício da Passagem de Ano. O organismo liderado por Helena de Senna Fernandes rejeitou pedir qualquer compensação à empresa que se mostrou incapaz de fornecer o serviço.

João Santos Filipe

Apesar de na vizinha Região Administrativa de Hong Kong e em Taipé a passagem de ano ter sido celebrada com imponentes espectáculos de fogo-de-artifício, em Macau o céu ficou às escuras. Porém a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) nega a possibilidade de pedir qualquer compensação à empresa da República Popular da China responsável pela falha, a Guang Zhou Panda Fireworks.

“A DST considera que as razões que levaram à impossibilidade dos materiais pirotécnicos chegarem a Macau a tempo do espectáculo de fogo-de-artifício estão fora do controlo da companhia. A DST considera que a empresa fez todos os esforços possíveis para procurar outras formas de transportar os materiais para Macau, mas não conseguiu fazê-lo a tempo”, afirmou numa resposta escrita ao PONTO FINAL.

De acordo com a explicação do Governo, os materiais deviam ter chegado a Macau a 27 de Dezembro, sendo posteriormente instalados entre 28 e 31 do passado mês. Os materiais pirotécnicos deviam ter vindo da província de Hunan, passando por Guangxi, e chegando por mar a Macau.

A DST sublinhou que no passado já tinha experimentado episódios semelhantes, sem, no entanto, concretizar quais foram os motivos de força maior que impossibilitaram que os materiais fossem transportados para o território: “Infelizmente no passado, e por motivos de força maior, a DST já tinha enfrentado incidentes raros de atrasos no transporte do material pirotécnico, uma vez que este tipo de materiais explosivos está sujeito a regulamentos muito rigorosos”, explicou.

Apesar de Macau ter ficado sem fogo-de-artifício, a DST afirmou ao PONTO FINAL não exigiu nenhuma compensação à Guang Zhou Panda Fireworks, limitando-se a não realizar o pagamento do serviço:

“A DST tinha reservado um orçamento de 2,2 milhões de patacas para a prestação do serviços da realização do espectáculo de fogo-de-artifício. Como o adjudicatário não foi capaz de prestar o serviço – e depois de um acordo entre a DST e a companhia prestadora do serviço – a adjudicação foi cancelada com efeito no dia 30 de Dezembro. O pagamento não vai ser realizado, de acordo com a lei vigente”, afirmou a DST, liderada por Helena de Senna Fernandes.

Com o cancelamento do fogo-de-artifício, apenas a operadora Sands China promoveu um espectáculo deste género no Território à volta da réplica da Torre Eiffel.

No entanto, e segundo o Canal Macau da TDM, tal não evitou que a DST utilizasse imagens de um suposto espectáculo de fogo-de-artifício na sua conta oficial do Instagram norte-americana a dizer que “a despedido de 2016 tinha sido feita com um bang”.