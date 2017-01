Passagem de ano teve festas para todos os gostos nos casinos

A passagem de ano foi celebrada um pouco por todo o território, com o Governo e as operadoras de jogo a oferecerem aos visitantes diferentes espectáculos. Uma das festas de passagem de ano mais concorridas aconteceu no casino Parisian, com o espectáculo de fogo-de-artifício ao redor da réplica da Torre Eiffel a atrair mais de 20 mil hóspedes, de acordo com a operadora Sands China.

Contudo foram também milhares os hóspedes de outros hotéis e residentes que se deslocaram aquele espaço para assistir à contagem decrescente, que contou igualmente com um palco exterior com música.

Ao mesmo tempo, na Arena do casino Venetian – também gerida pela operadora Sands – decorria um espectáculo musical com alguns dos nomes mais conhecidos da música pop cantonesa e mandarim, como JJ Lin, Joey Yung, Jolin Tsai ou Zhang Bi Chen. Este espectáculo foi transmitido em diferentes ecrãs espalhados pelo hotel e também no Interior da China, através do canal Jiangsu.

Nas celebrações organizadas pela DST, junto à Torre de Macau, foram cerca de 40 mil as pessoas que celebraram a entrada em 2017, apesar da ausência do tradicional fogo-de-artifício. Hins Cheung, de Hong Kong, e Della Ding Dong, nascido no Interior da China, foram os artistas de serviço.

No hotel Grand Hyatt, que faz parte do empreendimento City of Dreams, à meia-noite cerca de 2 mil foliões foram brindados com 25 mil balões e uma torre de champanhe com uma altura de seis metros.

Já na Doca dos Pescadores, estiveram de acordo com a organização, mais de 30 mil pessoas para uma festa também com muita música e que teve como apresentadores o actor de Hong Kong Moses Chan e Kristal Tan, entre outras celebridades.

Também a Sociedade de Jogos de Macau organizou um evento para celebrar a viragem do ano, com a presença da directora executiva Angela Leong, acompanhada por alguns dos seus filhos, e o CEO, Ambrose So. O evento teve lugar no casino Grand Lisboa.