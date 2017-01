A Santa Casa da Misericórdia viu a planta para o projecto de ampliação do Centro de Reabilitação de Cegos aprovada pelo Conselho do Planeamento Urbanístico na passada sexta-feira. De acordo com informação avançada pelas Obras Públicas o edifício poderá ter uma altura de 20,5 metros.

De acordo com a Rádio Macau, apesar do parecer favorável, alguns membros do conselho mostraram dúvidas em relação à localização do projecto, que fica perto do Canídromo.