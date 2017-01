Myanmar: Polícias presos por agressões a rohingya

O Governo birmanês ordenou a detenção de quatro agentes das forças de segurança do país, acusados de agredirem a soco e pontapé elementos da etnia rohingya. As agressões foram documentadas num vídeo de quase dois minutos da autoria dos próprios agentes detidos.

As autoridades do Myanmar detiveram quatro polícias relacionados com um vídeo divulgado durante o fim de semana que mostra maus tratos das forças de segurança a elementos da minoria muçulmana rohyngia, noticiaram os meios de comunicação social do país.

O gabinete da assessora do Estado Birmanês, cargo desempenhado pela Nobel da Paz Aung San Su Kyi, afirmou em comunicado que a investigação também abrangeu outros elementos dos corpos de segurança implicados nestas violações de direitos humanos.

Os detidos são o autor do vídeo, Zaw Myo Htike, o chefe da brigada policial fronteiriça número 2, comandante Htun Naing, e os seus subalternos Tay Zar Lin e Pyae Phyo Thwin, segundo a plataforma informativa birmanesa Irrawaddy.

A gravação de Zaw Myo Htike com o telefone móvel regista uma fracção da operação de segurança levada a cabo a 5 de Novembro na aldeia Koe Tan Kaui, no estado de Rakine, no oeste da Birmânia. A versão oficial é que a polícia recebeu a indicação de que se escondiam naquela localidade seis pessoas do grupo que matou um agente e feriu outro no ataque ao posto policial Nurula, também em Rakine.

O dispositivo composto por elementos da brigada policial fronteiriça número 2 e a brigada 36 das forças de segurança levou para as ruas os habitantes de Koe Tan Kaui, colocou-os em filas, interrogou-os, agrediu-os e humilhou-os, e depois de revistar o local, deteve três suspeitos.

Na gravação vista pela agência Efe, que dura apenas 1,47 minutos, aparecem pontapés, bofetadas e bastonadas, e os intervenientes na operação estão conscientes da gravação. Grupos da oposição birmanesa acreditam que a actuação policial não foi para descobrir agressores, mas sim para castigar os habitantes de Koe Tan kaui por terem falado mal dos corpos de segurança durante uma investigação sobre a situação dos rohyngia.

Um porta-voz do governo, Zaw Htay, declarou à imprensa que repetiram à polícia e ao exército em numerosas ocasiões a importância de terem cuidado em cada acção que empreendem e de respeitarem os direitos humanos.

O polémico vídeo surge uns dias depois de vários prémios Nobel da Paz dirigirem uma carta à ONU para pedirem a intervenção do organismo multilateral em Rakine, em defesa dos rohyngia e evitar o que “parece ser uma limpeza étnica”.

Os Nobel – entre os quais Malala Yousafzai, Desmond Tutu e José Ramos-Horta – também criticam a colega Suu Kyi, a chefe de facto do governo birmanês, por não proteger os rohyngia, nem reconhecer-lhes a nacionalidade.

As autoridades birmanesas tratam os elementos desta etnia como imigrantes bengaleses e impõem-lhes múltiplas limitações, incluindo a restrição de movimentos. No vizinho Bangladesh, país de origem dos rohyngia, esta minoria também é tratada como estrangeira.