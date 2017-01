Museu da Música acolhe palestra sobre Camilo Pessanha

O Museu da Música, em Lisboa, acolhe a 7 de Junho uma palestra proferida por Gustavo Rubim, professor auxiliar do departamento de Estudos Portugueses da Universidade Nova de Lisboa, que irá falar sobre Camilo Pessanha (1967-1926) autor de “Clepsidra”. O poeta que escolheu Macau para viver e onde morreu, é apontado como um dos melhores cultores da estética literária do simbolismo em Língua Portuguesa. Este ano, a comissão parlamentar de Educação, Ciência, Cultura e Desporto apreciou uma proposta para trasladar os restos mortais do autor de “Rosas de Inverno” de Macau para o panteão Nacional de Lisboa, uma questão sobre a qual ficou de reunir mais elementos, mas que suscitou forte oposição no território.

