Martim é português e foi o primeiro bebé a nascer em Macau em 2017

É português, o primeiro bebé de 2017 em Macau. O ano arrancou com o nascimento de Martim, filho de pais portugueses radicados no território. O pai, Pedro, considera que o momento constitui uma importante “memória de Macau” para o menino.

Os primeiros bebés do ano em Macau são um rapaz e uma menina, nascidos respectivamente no Centro Hospital Conde de São Januário e no Hospital Kiang Wu. O pequeno Martim é o primeiro filho de Pedro Ambrósio e Mara Ribeiro. O jovem casal português radicado no território foi brindado com a chegada do primeiro filho às 3h05 do primeiro dia do ano. A menina, filha de pais chineses, nasceu pela manhã, às 10h20 e “tem muitas parecenças com o irmão”, referiu a mãe ao canal em língua portuguesa da TDM.

“Podia ser o primeiro, podia ser o segundo… O que interessa é que ele esteja cá feliz. E é o primeiro bebé de Macau, o que é importante, é giro também. É outra memória de Macau. Vai ser giro para ele”, disse Pedro, o pai de Martim, à TDM. Com 2,770 quilos, Martim foi o primeiro bebé a nascer em 2017 no hospital público e aquilo que os pais mais desejam é “que seja feliz”.

Já no hospital Kiang Wu, a menina – que nasceu com 3 quilos – é o segundo rebento da família Yin. O pai também falou à estação de serviço público: “Ela nasceu logo no primeiro dia do novo ano. Não sabíamos se haveríamos de ir celebrar no sábado à noite ou não. Estávamos muito nervosos e a minha mulher começou a sentir-se mal à noite. Eu não percebi até a minha mulher me dizer que o bebé ia nascer esta manhã [dia 1 de Janeiro]”, confessou o progenitor.

Já a mãe assume as parecenças com o irmão mais velho: “É engraçado”, disse, entre risos, à TDM. “O mais importante é que respeite os pais e espero que possa contribuir para a sociedade”, acrescentou.

Como habitual, o director do Centro Hospitalar Conde São Januário visitou os recém-nascidos e os seus pais e ofereceu um cabaz em nome da Direcção dos Serviços de Saúde.

Apesar do muito que ainda falta fazer, 2016 foi um ano de grandes debates acerca da maternidade e paternidade em Macau e foram concretizados alguns avanços no sentido da melhoria da qualidade de vida das famílias e do acompanhamento dos recém-nascidos. Para além da regulamentação da criação obrigatória de salas de amamentação em todas as entidades e serviços públicos do território, a discussão – na reunião da Comissão Executiva do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) – das alterações consideradas prioritárias pelo Governo, empregadores e trabalhadores relativamente às Leis das Relações de Trabalho foi na semana passada noticiada pelo PONTO FINAL.

No encontro foram apresentadas as sugestões de “adição da licença de paternidade remunerada de três a cinco dias úteis” e a “adição de 14 dias de faltas justificadas não remuneradas após a licença de maternidade, a fim de aumentar a protecção das trabalhadoras grávidas” – fixada presentemente em 56 dias na Lei Laboral. Mara Ribeiro, mãe do pequeno Martim, manifestou-se a respeito da questão: “Acho que o tempo é pouco, é reduzido em termos de licença de maternidade porque a criança requer mais tempo para amamentar, por isso acho que devem dar importância a isso”, confessou.