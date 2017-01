Macau é o segundo ponto do globo com mais caixas multibanco por habitante

Numa altura em que a moeda digital aproxima a sociedade de uma realidade sem dinheiro vivo, Macau distancia-se das tendências internacionais. De acordo com um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI), publicado no final do ano passado, , Macau surge em segundo lugar na lista dos países e territórios com mais terminais de multibanco per capita. O território perde apenas para Coreia Sul.

O Fundo Monetário Internacional publicou no penúltimo dia do ano transacto as conclusões da edição de 2015 do “Financial Access Survey”, estudo que serve como fonte de dados única para acesso e uso de serviços financeiros por parte de agregados familiares e empresas. Citado pelo South China Morning Post, o estudo esclarece que Macau possuía, em 2015, 254 caixas multibanco por cada 100,000 adultos, numa lista encabeçada pela Coreia do Sul, país onde existem 278 terminais automáticos de levantamento de dinheiro por cada 100,000 adultos. Comparativamente e recorrendo ao mesmo método de avaliação, a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong dispunha, por pessoa, de um número cinco vezes inferior: na antiga colónia britânica existem apenas 49 caixas automáticas por 100,000 habitantes de idade adulta.

A revolução na indústria do jogo no decorrer dos últimos 15 anos impulsionada pela afluência de visitantes da China Continental – e que viu o território ultrapassar Las Vegas em termos de receitas financeiras – premeia a moeda corrente, explicando a proliferação, no território, dos terminais automáticos de levantamento de capitais.

O número de caixas automáticas mais que quadruplicou em Macau desde a liberalização da indústria do jogo em 2002. Dois anos depois – no ano marcado pelo primeiro estudo do género, 2004 – existiam apenas 56 caixas multibanco por cada 100,000 habitantes no território.

Em comparação, o número de caixas automáticas por 100,000 adultos em Hong Kong aumentou a um ritmo consideravelmente mais lento. Tomando o período entre 2010 e 2015 como referencia, verifica-se um aumento de 46 para 49 caixas por cada 100,000 adultos. Já Macau registou um acréscimo de 115, passando de 139 para 254 caixas por 100,000 adultos. O contraste é ainda maior tendo em conta os anos de 2004 e 2015 na RAEM, contabilizando-se mais 198 caixas multibanco em 2015 do que as que existiam há treze anos.

Em relação à República Popular da China – que apresenta agora 76 caixas por 100,000 habitantes em idade adulta em comparação com as nove existentes em 2006 – Macau destaca-se com um número três vezes superior.

De acordo com o South China Morning Post (SCMP), o Conselho Legislativo de Hong Kong (LegCo) reportou que “cerca de 30 por cento das transacções financeiras são efectuadas através de caixas multibanco, telefone e serviços bancários na internet”. Informações disponibilizadas ao LegCo em Novembro passado mostraram que o número de sucursais bancárias na RAEHK aumentaram de 1,122 em 2005 para 1,174 em 2015.

O relatório é descrito pelo Fundo Monetário Internacional mo uma fonte chave de inclusão de dados financeiros e esclareceu que a recolha das informações foi feita a partir de dados administrativos tanto de prestadores de serviços financeiros tradicionais – bancos comerciais, instituições de micro-finanças ou de outro tipo de depósitos – como de prestadores de serviços financeiros digitais.

O FMI refere ainda que o papel dos serviços financeiros digitais na promoção da expansão da inclusão financeira foi reconhecido no G20 quando presidido pela China em 2015 e que o dinheiro digital é um aspecto fundamental na inclusão financeira global.

A pesquisa também tomou uma perspectiva mais abrangente ao destacar que o número de caixas multibanco por pessoa nos países mais pobres cresceu significativamente. Segundo as informações divulgadas pelo SCMP, o relatório do FMI considera que, “na última década, enviar, receber e armazenar dinheiro através de telemóveis (habitualmente referido como ‘dinheiro móvel’) demonstrou o potencial para melhorar a vida dos mais pobres providenciando o acesso a serviços financeiros a populações ‘sem-banco’”. As últimas conclusões para nações como o Bangladesh, o México ou o Quénia revelaram variações de cruzamentos regionais “interessantes” relativamente ao uso e ao acesso a serviços financeiros utilizando dinheiro virtual, lê-se no mesmo documento.