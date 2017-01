Kashima Antlers venceu a Taça do Imperador

O Kashima Antlers, campeão japonês e recente finalista do Mundial de clubes, fez no domingo a ‘dobradinha’ nipónica ao conquistar a Taça do Imperador em futebol, depois de vencer na final o Kawasaki Frontale, por 2-1, após prolongamento.

A formação de Kashima, que em Dezembro venceu pela oitava vez a liga japonesa (J-League), garantiu o segundo troféu da época graças a um golo no quarto minuto do tempo extra, marcado pelo brasileiro Fabrício, antigo jogador do Portimonense.

No tempo regulamentar da final, disputada em Suita, marcou primeiro o Kashima Antlers, ainda na primeira parte, aos 42 minutos, por intermédio de Shuto Yamamoto.

Pouco depois do início da segunda parte, o Kawasaki Frontale empatou aos 53 minutos, com um golo de Yu Kobayashi, que levou o jogo para prolongamento. No período extra, valeu o golo de Fabrício, que representou o Portimonense durante cinco épocas antes de rumar ao Japão, para garantir a Taça do Imperador.

Há duas semanas, o Kashima Antlers tornou-se na primeira equipa japonesa a disputar a final do Mundial de clubes, que só perdeu para o Real Madrid no prolongamento, num jogo em que Cristiano Ronaldo marcou três golos (4-2 para os merengues).