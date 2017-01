José Alfredo Rodríguez é o senhor que se segue para Jerwin Ancajas

O lutador mexicano vai apadrinhar o regresso a Macau de Jerwin Ancajas, recentemente coroado campeão na categoria de juniores de peso galo. A luta está agendada para 29 deste mês e segundo o portal Rappler vai decorrer no Studio City.

O mexicano José Alfredo Rodríguez, de 27 anos, foi anunciado como o adversário do filipino Jerwin Ancaja, de 25 anos, num combate agendado para Macau no próximo dia 29 de Janeiro. A confirmação foi avançada ao portal filipino Rappler, que cita o treinador de Ancajas, Joven Jimenez. Esta vai ser a primeira luta do pugilista filipino na defesa do recém-conquistado título de campeão na categoria de juniores de pesos galo da Federação Internacional de Boxe.

Enquanto ainda não é confirmado oficialmente o local onde vai ser realizado o embate, os portais Manila Bulletin e Rappler avançam que a luta vai ser disputada no Studio City. Caso se confirme a notícia, esta é uma estreia para Ancajas que em Macau apenas combateu na Arena do Cotai, tendo-o feito pela última vez em 2014.

Desde que ascendeu à categoria de pesos galo, Rodríguez venceu três combates consecutivos. No seu currículo, o mexicano conta com um registo de 32 vitórias (19 por KO) e 4 derrotas, estando no 15.º lugar do ranking da Federação Internacional de Boxe (IBF, na sigla inglesa).

Contudo os maiores sucessos do lutador mexicano foram alcançados na categoria peso mosca, na qual em 2011 conquistou o título de campeão júnior da Associação Mundial de Box (WBA na sigla inglesa), após derrotar o tailandês Nethra Sasiprapa. Depois deste triunfo, Rodríguez perdeu quatro das suas cinco lutas antes de subir de categoria.

Ao portal Rappler, o treinador do lutador mexicano explicou que Rodríguez está agora mais forte, depois de ter estado a trabalhar no ano passado com o treinador Gil Gastelum: “Sabemos que não vai ser um luta fácil”, disse Acevedo. “O Jerwin é um lutador muito duro, rápido e poderoso, mas como qualquer lutador tem alguns defeitos que podemos aproveitar”, explicou.

Já Ancajas tem estado a preparar-se para a luta nas Filipinas e o seu treinador, Jimenez, explicou ao Rappler que o lutador “está a trabalhar na direcção certa para alcançar a condição e peso ideais para o combate”.

Ancajas, que é o campeão de juniores de pesos galo, conta no currículo com 25 vitórias, uma derrota e um empate, sendo que 16 dos seus triunfos foram conseguidos por K.O.

Recorde-se que Ancajas conseguiu o título depois de ter derrotado em Setembro o porto-riquenho McJoe Arroyo por K.O. durante o oitavo assalto, numa luta realizada em Taguig, nas Filipinas. No entanto, e apesar da derrota, foi McJoe que ficou com a maior parte do dinheiro em jogo, recebendo 25 mil dólares norte-americanos, enquanto o lutador das Filipinas apenas arrecadou 3750 dólares.