Jogo: Receitas em queda pelo terceiro ano consecutivo

Os últimos cinco meses do ano foram de crescimento para a indústria do jogo, mas a tendência não se mostrou vigorosa o suficiente para evitar que as receitas do sector caíssem pelo terceiro ano consecutivo. No mês de Dezembro, e ainda assim, os proveitos do sector do jogo totalizara, 19 815 milhões de patacas, um montante oito por cento superior ao registado em igual período de 2015.

As operadoras de jogo do território fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, montante que representa uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo do ano passado, indicam dados oficiais divulgados este domingo. Trata-se do terceiro ano consecutivo de quebra depois de uma diminuição de 34,3 por cento em 2015 e de 2,6 por cento em 2014.

Apesar da contração no cômputo de 2016, os últimos meses do ano mostraram sinais de recuperação, com Dezembro a marcar o quinto mês consecutivo de subida das receitas em termos anuais homólogos, segundo os dados publicados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) no seu portal da Internet.

No mês passado, as receitas dos casinos atingiram 19.815 milhões de patacas, fasquia que esconde uma subida de oito por cento face ao período homólogo de 2015, depois de terem crescido 14,4 por cento em Novembro e de terem aumentado 8,8 por cento, 7,4 por cento em Setembro e de 1,1 por cento em Agosto, ao fim de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas da indústria do jogo.

Arrastada pelo desempenho do seu principal motor, a economia de Macau entrou em queda no terceiro trimestre de 2014, ano em que, pela primeira vez desde a transferência do exercício de soberania de Portugal para a República Popular da China, em 1999, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu, caindo 1,2 por cento, segundo dados oficiais revistos.

Em 2015, o Produto Interno Bruto caiu 21,5 por cento. No primeiro e segundo trimestres de 2016 contraiu-se 12,4 por cento e 7 por cento, respectivamente, em termos anuais homólogos, de acordo com os dados revistos.

Ao fim de dois anos de contração, a economia de Macau voltou a crescer, com o PIB a aumentar 4 por cento no terceiro trimestre, terminado em Setembro passado. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou em Outubro uma queda do PIB de 4,7 por cento em 2016.

Já para 2017, o FMI espera que a capital mundial do jogo regresse ao crescimento (+0,2 por cento.