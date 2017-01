Inscrições para ‘workshops’ da Feira de Artesanato do Lago Nam Van arrancam amanhã

A primeira série de ‘workshops’ da Feira de Artesanato do Lago Nam Van – que foi lançada no primeiro dia do ano e decorre até ao final de Junho – realiza-se aos sábados e domingos, entre 14 de Janeiro e 19 de Março, e inclui 15 cursos temáticos. Os interessados podem inscrever-se a partir de amanhã e a taxa de inscrição tem o custo de 50 patacas por cada formação.

As inscrições – que terminam às 17h do dia 11 de Janeiro – podem ser efectuadas a partir do “Sistema de Inscrição de Actividades” da página online do Instituto Cultural e os resultados serão determinados por sorteio informático e divulgados por mensagem de texto e notificação por e-mail no dia 13 deste mês. O pagamento deve ser concretizado 15 minutos antes do início das actividades.

Os participantes que não se apresentarem no local até 10 minutos depois do início do ‘workshop’ serão excluídos e as vagas poderão ser ocupadas por quem esteja em lista de espera. Por outro lado, caso a lotação não esgote, os interessados que cheguem 30 minutos antes do início do curso podem inscrever-se no local.

No leque de cursos disponibilizados pelo Instituto Cultural (IC) incluem-se “Topiaria de hortênsias preservadas”, “Compor um arranjo de plantas suculentas”, “Workshop de caixas de música com flores prensadas”, “Argila de massa – miniaturas de macaron”, “Luzes nocturnas com flores preservadas ”, “Workshop de sementes felizes para contar histórias infantis – Uma aventura de Joaninha Banban (aulas tanto em cantonês como em inglês)”, “Artesanato ao gosto industrial – relógio de cimento”, “Pendentes de garrafa de vidro com areias coloridas”, “Carteira vintage bordada ao estilo japonês”, “Workshop para manufacturar sabonetes naturais e artísticos”, “Papéis enrolados – miniaturas de floreiras”, “Vamos bordar – workshop de bordado para manufactuar sacos reutilizáveis”, “Workshop para quadros de flores preservadas” e “Carteira longa vintage bordada ao estilo japonês”.