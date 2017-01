Inscrições para exame unificado de acesso ao ensino superior abrem amanhã

As inscrições para o exame unificado de acesso ao ensino superior arrancam amanhã e prolongam-se até ao dia 20 de Janeiro. Os candidatos a graus de bacharelato da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de Macau, do Instituto de Formação Turística e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau podem candidatar-se através do sistema de registo online da instituição que escolherem e pagar a respectiva taxa.

As quatro universidades vão organizar, conjuntamente, os exames de admissão de quatro disciplina, incluindo-se a Matemática e as línguas Chinesa, Portuguesa e Inglesa. A inscrição, contudo, é feita de forma independente.

De 22 de Março a 2 de Abril, os candidatos podem aceder ao sistema de registo online das universidades às quais se candidataram e baixar os formulários de registo.