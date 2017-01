Há memórias da China Continental nas paredes do Terra Café

São objectos quotidianos como roupas feitas à mão, desenhos, peças de decoração ou negativos fotográficos, os que vão preencher as paredes do Terra Café, na Rua Central. O acervo faz parte da última mostra de Sandy Leong Sin U. “Miss” reúne alguns materiais da avó da artista, que faleceu há um ano.

Até ao dia 25 deste mês, os clientes do estabelecimento ou os interessados em arte vão poder apreciar as peças escolhidas por Leong Sin U. Com a mostra, a jovem artista tenciona manter viva a memória de alguém que lhe continua a ser muito querido. Partindo de uma perspectiva de história pessoal, a artista procura reflectir e valorizar sobre o passado de uma boa parte dos residentes do território e as suas vivências nos anos 60 e 70 na China Continental.

O Terra Café, diz Leong, não providenciou apenas o espaço e a assistência técnica, mas teve também em consideração o progresso do seu trabalho, ajustando o tempo de exposição.

Este é mais um dos projectos colaborativos que têm sido desenvolvidos em Macau entre artistas do território e cafés locais, os quais se desdobram, gradualmente e cada vez mais, em plataformas de trabalhos artísticos.