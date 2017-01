Edição de 2017 do Dakar arrancou ontem no Paraguai

A edição de 2017 do Rali Dakar arrancou ontem, em Assunção, palco pela primeira vez da ‘prova rainha’ do todo-o-terreno, que contará este ano com um total de 15 portugueses, 11 dos quais motards.

É nas motos que Portugal tem o contingente principal, no qual figuram Hélder Rodrigues (Yamaha) e Paulo Gonçales (Honda), dois dos grandes candidatos ao pódio.

Nos automóveis estarão dois navegadores portugueses, ambos em Mini: Filipe Palmeiro vai actuar ao lado do piloto chileno Boris Garafulic. Paulo Fiúza, por sua vez, vai coadjuvar o alemão Stephan Schott.

Nos camiões, José Martins integra uma formação da Iveco, constituída ainda pelo francês Thomas Robineau e o belga Dave Berghmans. Armando Loureiro forma com os franceses Georges Ginesta e Christophe Allot uma equipa da MAN.

Ao todo, estão inscritos 491 competidores, em 391 veículos, que vão atravessar na edição deste ano três países, Paraguai, Bolívia e Argentina, num total de cerca de 9.000 quilómetros, dos quais 4.000 vão ser cronometrados.

O Dakar deste ano fica marcado por incluir metade das etapas acima dos 3.000 metros de altitude. Algumas das especiais vão mesmo decorrer acima dos 4.000 metros.