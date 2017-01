Cristiano Ronaldo pelo sétimo ano na equipa ideal do L’Équipe

Quatro futebolistas do Real Madrid, entre os quais o português Cristiano Ronaldo, e três do FC Barcelona figuram na equipa ideal de 2016 do jornal diário francês L’Équipe, ontem divulgada.

Além do ‘capitão’ da selecção portuguesa, integram a equipa ideal do L’Équipe o espanhol Sérgio Ramos, o croata Luka Modric e o brasileiro Marcelo, todos do Real Madrid. O FC Barcelona, actual campeão espanhol, ‘empresta’ à equipa ideal do jornal francês o argentino Lionel Messi, o uruguaio Luiz Suarez e o brasileiro Daniel Alves, que no verão trocou os catalães pelos italianos da Juventus.

A pentacampeã italiana fornece também dois jogadores à equipa ideal do L’Équipe: o guarda-redes Gianluigi Buffon e o defesa Leonardo Bonucci.