Conselho Consultivo do Trânsito crítica cultura dos condutores

Kou Kun Pang, membro do Conselho Consultivo do Trânsito, criticou a cultura dos condutores de Macau pelo facto de frequentemente estacionarem os veículos em frente das entradas dos edifícios, bem como das garagens. No entender do membro do Conselho Consultivo do Trânsito, esta prática levanta muitas preocupações no que diz respeito à segurança das pessoas, mas é muito complicada de mudar porque se relacionada com os hábitos de condução da população.

Para resolver este problema, Kou Kun Pang, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, pediu ao Governo a implementação de penalizações mais graves, uma vez que considerou que só por si o aumento do número de lugares de estacionamento poderá não ser suficiente.

Já outro membro do conselho, Ho Chong Chun, diz que existe a preocupação que este tipo de estacionamento ilegal possa resultar em mais incêndios como o verificado na Praça das Portas do Cerco, que destruiu 89 motos.