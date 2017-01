Comércio externo caiu 15,3 por cento até Novembro

O comércio externo do território caiu 15,3 por cento nos primeiros onze meses do ano, atingindo 74,07 mil milhões de patacas, indicam dados oficiais divulgados na sexta-feira.

Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), Macau exportou mercadorias avaliadas em 9,29 mil milhões de patacas entre Janeiro e Novembro – menos 5,1 por cento face a igual período do ano passado – e importou bens na ordem dos 64,78 mil milhões de patacas, menos 16,6 por cento.

O défice da balança comercial atingiu 55,48 mil milhões de patacas e desagravou 18,3 por cento em relação aos primeiros onze meses do ano passado.

Em termos do destino das exportações, as vendas para Hong Kong – 5,15 mil milhões de patacas ou 612 milhões de euros – diminuíram 11,7 por cento, enquanto para a China – 1,61 mil milhões de patacas ou 191,4 milhões de euros – caíram 3,8 por cento.

As exportações para a União Europeia – 165 milhões de patacas ou 19,6 milhões de euros – e para os Estados Unidos – 148 milhões de patacas ou 17,5 milhões de euros –desceram 18,4 por cento e 19,7 por cento, respectivamente.

Do lado das importações, a tendência foi idêntica, com as aquisições à República Popular da China – 23,73 mil milhões de patacas ou 2,8 mil milhões de euros- a diminuírem 18,7 por cento e à União Europeia – 15,43 mil milhões de patacas ou 1,83 mil milhões de euros – 10,4 por cento em termos anuais homólogos.

Em 2015, o comércio externo de Macau caiu 4,5 por cento, para 99,87 mil milhões de patacas – 11,87 mil milhões de euros ao câmbio da altura – a primeira diminuição desde 2009. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 20,3 por cento no ano passado.