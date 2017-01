Austrália: Mais de 200 detidos no Field Day Festival

A polícia australiana informou esta segunda-feira que deteve mais de 200 pessoas, sobretudo por uso e distribuição de drogas, durante um festival de música no primeiro dia do ano na cidade de Sydney.

Entre os detidos no festival Field Day estava uma mulher de 24 anos acusada de posse de 130 pastilhas de ecstasy e mais de 2.000 dólares australianos (1.372 euros) em dinheiro, segundo o comunicado da polícia.

O festival, que se realiza no Ano Novo há mais de uma década no parque The Domain, no centro de Sydney, contou com actuações de artistas locais e internacionais de hip-hop, música electrónica, indie e house para cerca de 30.000 pessoas.