Aeroporto atinge recorde de 6,6 milhões de passageiros em 2016

O Aeroporto Internacional de Macau (AIM) registou mais de 6,6 milhões de passageiros em 2016, o que representa um aumento de 14 por cento face ao ano anterior e se traduz num novo recorde anual. O pico no volume de passageiros foi atingido em Dezembro, no período das festas de Natal e do Ano Novo. Também o número de aviões em trânsito sofreu um acréscimo – no caso de 2 por cento – em relação a 2015, tendo passado pelo aeroporto mais de 56 mil aeronaves. O maior crescimento registou-se nos mercados do Sudeste Asiático, com uma subida de 20 por cento. Já no mercado de Taiwan a subida foi de 15 por cento, tendo-se registado ainda um crescimento de 4 por cento no mercado da China continental.

O Aeroporto Internacional de Macau estabelece actualmente ligações para 41 destinos, fundamentalmente da República Popular da China, de Taiwan e de várias nações, tanto do Sudeste Asiático como do Norte da Ásia. Em 2016 a estrutura acolheu voos de sete novas companhias aéreas.

Entre os projectos para 2017, figura a expansão do edifício do terminal Norte, o que permitirá o aumento da capacidade do aeroporto para 7,5 milhões de passageiros. Concluída deverá ficar ainda a construção de um hangar para jactos privados. De acordo com informação veiculada pelo Aeroporto Internacional de Macau, também a pista de descolagem será intervencionada para melhorar a capacidade de carga e o desempenho de segurança da pista.