Adriano Jordão toca a 14 de Janeiro no Palácio Foz

O pianista Adriano Jordão toca, no dia 14, com o Quarteto Arabesco, no Palácio Foz, em Lisboa, num recital solidário com o Centro Padre Alves Correia (CEPAC), organização católica que apoia imigrantes.

O recital é constituído inteiramente por peças de Robert Schumann (1810-1856) e as receitas revertem para o CEPAC, instituição de solidariedade social, fundada em 1992 pelos Missionários do Espírito Santo, que acompanha imigrantes em situação de exclusão.

Adriano Jordão, de 70 anos, desempenhou, nos últimos anos, a função de Conselheiro Cultural na Embaixada de Portugal no Brasil. Nasceu em Angola, em 1946, e foi aluno de Helena Sá e Costa, tendo mais tarde estudado nos Estados Unidos como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e, em Paris, sob a orientação de Yvonne Lefèbure. Além de concertista, foi fundador do Festival Internacional de Música de Macau, que dirigiu durante cinco anos.