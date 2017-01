Académico defende turismo de embarcações de recreio para todos

O académico Wong Weng Chou, professor assistente na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, defendeu que o território deve apostar na massificação do turismo individual com embarcações de recreio, de forma a criar mais pontos de interesse para os visitantes ficarem mais tempo na RAEM.

Neste sentido, Wong Cheng Chou sublinhou, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que existe a necessidade de desenvolver melhor os lugares para os barcos atracarem, assim como as instalações de apoio a este tipo de turismo.

Zeng Zhonglu, professor no Centro Pedagógico e Científico na Área do Jogo do Instituto Politécnico de Macau, indicou a necessidade de atrair mais turistas ligados à área das convenções e exposições. Isto porque segundo o relatório “Sistema de Indicadores Estatísticos para o Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia de Macau” este tipo de turistas gastam em média mais 40 por cento do que os outros visitantes.