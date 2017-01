Acabar o ano a contar focinhos: Carmen Guerster, funcionária do Jardim Zoológico de Bremerhaven, na Alemanha, tira as medidas a uma jovem foca. No que constitui já uma tradição, todos os animais do zoo da localidade costeira foram contados, medidos e pesados no segundo inventário anual conduzido pela instituição. EPA/INGO WAGNER

