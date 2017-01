Subsídios atribuídos a alunos de Macau continuam a aumentar

O incremento no número de bolsas distribuídas pelos estudantes do território foi explicada ontem, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, em conferência de imprensa. A falta de trabalhadores qualificados em áreas tidas como essenciais para o desenvolvimento de Macau e a criação de condições propícias para apoiar os alunos locais que estudam na província de Guangdong foram alguns dos aspectos destacados pelo organismo.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) esteve ontem reunida com os meios de comunicação social numa conferência de imprensa que serviu para dar a conhecer as últimas novidades no que toca aos inventivos à educação. A implementação contínua da “medida de registo central” para o ensino infantil, o programa de bolsas de estudo para o ensino superior e de subsídio de propinas para alunos de Macau que frequentam estabelecimentos de ensino na província de Guangdong foram algumas das questões abordadas num certame em que marcaram presença cinco membros da DSEJ.

A falta de recursos humanos nos sectores tidos como essenciais para o desenvolvimento e a diversificação da economia de Macau continua a constituir uma das preocupações primordiais do Governo no âmbito dos apoios que disponibiliza para a formação de quadros qualificados. Cursos de Língua Portuguesa ou de Tradução Chinês-Português, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermagem ou focados nas Indústrias Culturais e Criativas, nas áreas dos Ensinos Infantil, Primário e Especial, na Assistência Social e Psicologia merecem uma atenção especial da parte do Executivo, sendo subsidiados pelo “programa de bolsas de estudo para o ensino superior” do Fundo de Acção Social Escolar da DSEJ. Este ano, o organismo aumentou o número de bolsas atribuídas de 250 – ano lectivo de 2015/2016 – para 390 – ano lectivo de 2016/2017, com especial incidência nas áreas de Língua Portuguesa, Tradução Chinês-Português e de Terapia da Fala.

Por outro lado, ao fim de quatro anos, o “Programa de subsídio de propinas para estudantes residentes de Macau que frequentam estabelecimentos de ensino na província de Guangdong” vai receber também uma atenção particular por parte da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude. O organismo mantém-se focado no alargamento dos destinatários dos apoios. Zhuhai e Zhongshan foram as primeiras cidades abrangidas pelo programa, seguindo-se, no ano lectivo de 2015/2016, Jiangmen, Cantão e Foshan. No ano lectivo de 2016/2017, ao apoios estenderam-se aos alunos que estudam cidades de Shenzhen e Dongguan, em consequência dos resultados positivos observados nos anos anteriores.

Mais de quatro milhares de estudantes “estão a frequentar [estudam e vivem] o interior da China”, referiu o chefe da Divisão de Apoios Sócio-Educativos, Si Weng Tou aos meios de comunicação. Apesar do Governo não ter muitos dados relativos aos alunos, a comunicação tem sido feita com as autoridades das sete cidades: “Através de mecanismos de comunicação, sabemos o número de alunos. Cooperamos com as autoridades chinesas que nos dão dados sobre os alunos”, assinalou o dirigente.

Si Weng Tou declarou ainda que “o montante das propinas é facultado pela China [Continental]” e que o mesmo tem aumentado para responder ao crescimento do número de alunos a estudar fora do território: “No ano lectivo de 2012/2013 foram atribuídos dois milhões de patacas. (…) Depois aumentou para dez milhões de patacas e no próximo ano lectivo [2016/2017] serão 18 milhões de patacas”, esclareceu.

Ensino infantil está no bom caminho, defende DSEJ

Leong Vai Kei, sub-directora substituta dos Serviços de Educação e Juventude, congratulou-se pelo facto das escolas, dos pais e encarregados de educação terem mostrado a sua satisfação e apoio à implementação da “medida de registo central para acesso escolar dos alunos ao ensino infantil pela primeira vez” – a materializar-se no dia cinco do próximo mês – quando inquiridos pela DSEJ sobre a eficácia do sistema que permite o registo central do educando através da Internet.

Para o ano lectivo de 2016/2017, a medida obteve o apoio de 97 por cento das escolas e de 98 por cento dos pais ou encarregados de educação, mostrando-se “muito eficaz”, no entender dos responsáveis pela DSEJ.

Quanto à optimização contínua do projecto, o chefe de Divisão de Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Kong Chi Meng, explicou que “as medidas de aperfeiçoamento foram várias”, nomeadamente o número de formulários a preencher que passou de seis – máximo de candidaturas por aluno – para apenas um e que serve para todos os estabelecimentos de ensino do território.

O responsável referiu ainda que outro dos aspectos melhorados foi a questão das entrevistas, que decorrerão “durante cinco semanas com diferentes datas, vão ser distribuídas e, em caso de sobreposição, os pais podem pedir outras datas”. O dirigente garantiu que a medida de registo central se aplica a “todas as escolas de Macau, incluindo escolas internacionais e o Jardim de Infância D. José da Costa Nunes J.F.