Dois residentes de Macau estão envolvidos na contrafacção e contrabando de cerca de sete centenas de malas, roupas e calçado desportivo.

Os Serviços de Alfândega de Gongbei e Hengqin foram responsáveis pela apreensão dos bens contrafeitos e informaram as autoridades congéneres do território, que encontraram um camião no Posto Fronteiriço do Cotai com 520 pares de calçado desportivo no valor de mais de 30 milhões de patacas, tendo em conta o preço oficial dos produtos.