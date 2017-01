O serviço de WiFi Go, que permite o acesso gratuito à internet em Macau, vai ter mais 18 pontos de acesso no início do próximo ano, de acordo com a informação avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Com estas alterações os pontos de acesso vão passar a ser 201, sendo que a TDM, que fornece estes serviços, promete ainda aumentar a velocidade deste serviço.