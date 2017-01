Primeira ‘boys band’ de Hong Kong, The Winners, em concerto na Arena do Cotai

O grupo The Winners visita Macau em Janeiro para um concerto na Arena do Cotai, que promete ressuscitar a energia que caracteriza a primeira ‘boys band’ de Hong Kong, que deu nas vistas em meados dos anos 70. O alinhamento do concerto – intitulado ‘Winners Never Say Goodbye Live 2017 in Macao’ – é composto por cerca de cinco dezenas de músicas, incluindo versões de clássicos em inglês e alguns dos êxitos musicais da banda.

Os “The Winners” constituíram um dos grupos mais populares da vizinha RAEHK e o seu sucesso passava não só pela música, mas também por programas de televisão e cinema. Apesar dos cinco membros já terem apostado em carreiras a solo, reúnem-se regularmente para concertos, continuando a encher salas de espectáculos.

Agendado para 21 de Janeiro do ano que se aproxima, ‘Winners Never Say Goodbye Live 2017 in Macao’ tem início às 20h e o preço dos bilhetes – à venda desde ontem – varia entre as 280 e as 1,480 patacas.