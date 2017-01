Novo ano preconiza crescimento no sector do jogo e no turismo, prevêem analistas

Crescimento na afluência de turistas provenientes do exterior da China continental e previsão de crescimento significativo das receitas do jogo para 2017. As leituras, marcadamente optimistas, dos analistas surgem ancoradas na abertura recente de novos empreendimentos no território, mas também naqueles cujas portas deverão abrir já no próximo ano.

Os novos empreendimentos de jogo implementados no território vieram impulsionar um crescimento no turismo oriundo do exterior da China, o que resulta num sinal de que o crescimento no próximo ano deverá advir dos aficcionados pela vertente do lazer, ao invés dos grandes apostadores da China continental, prevê o portal da Bloomberg.

Analistas contactados pela agência financeira dão conta de um crescimento nas receitas do jogo na ordem dos 7 por cento em 2017, liderado pelos jogadores do mercado de massas, depois de mais de dois anos consecutivos de declínio. O número de visitantes oriundos da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos subiu em Novembro, o que veio compensar a queda na chegada de cidadãos da República Popular da China, que constituem dois terços dos 2,6 milhões de visitantes que assomaram ao território no mês passado.

Lembra a Bloomberg que a indústria do jogo em Macau conheceu uma recuperação nascente este Verão, com a abertura dos novos empreendimentos da Las Vegas Sands e da Wynn Resorts, depois da campanha de repressão da corrupção desencadeada por Pequim, que afastou jogadores de topo. “Há definitivamente mais razões para vir para Macau agora em oposição com há dois anos, e essa é a razão central porque que a permanência de uma noite está a crescer mais rapidamente que a visita total”, referiu Richard Huang, analista da Holdings Inc., citado pela Bloomberg. Com a abertura de novos casinos nos próximos anos “esperamos que tal continue a impulsionar o crescimento no segmento do jogo de massas”, acrescentou ainda.

Com a proximidade do anúncio, por parte do Governo, das receitas de jogo relativas a Dezembro, os analistas contactados por aquela agência financeira esperam receitas de jogo relativas ao ano de 2016 de cerca de 222.8 mil milhões de patacas, uma descida na ordem dos 3.5 por cento, que sucede a declínios de 34 por cento em 2015 e de 2.6 por cento em 2014.

Escreve a Bloomberg que o número de visitantes que permanecem pelo menos uma noite em Macau cresceu 10 por cento em Novembro e que estes representaram 53 por cento do total de chegadas, enquanto os visitantes de um só dia caíram 9,7 por cento, de acordo com dados facultados pelo Governo. Sendo que as permanências esticaram a uma média de 2.1 dias: “Sem qualquer dúvida, ao longo dos últimos meses, Macau tem-se sentido mais ocupada do que esteve nos últimos anos”, referiu Grant Govertsen, analista da Union Gaming Group LLC, citado pelo mesmo portal.

A Bloomberg lembra, contudo, que ainda que o Executivo esteja a tentar tornar-se menos dependente do jogo, há ainda um longo caminho a percorrer antes de se equiparar à strip de Las Vegas, onde as receitas provenientes do não-jogo constituem 62 por cento, em comparação com os 6 por cento verificados em Macau.

Também o banco de investimento Morgan Stanley aumentou a sua expectativa de crescimento da receita para 2017 baseado na abertura de novos empreendimentos e de melhores infra-estruturas, de acordo com o South China Morning Post. A previsão de crescimento da receita de jogo para 2017 situa-se agora nos 10 por cento, depois de uma anterior estimativa de 2 por cento, segundo o último relatório da instituição financeira, citado pelo mesmo jornal.