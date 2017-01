Não há fogo de artifício, mas não faltam propostas para acolher o Ano Novo

Música, espectáculos de luz e a celebração da multiculturalidade vão marcar o final deste ano e a entrada em 2017. Apesar do cancelamento repentino do espectáculo de fogo de artifício promovido pela Direcção dos Serviços de Turismo junto à Torre de Macau, o espírito festivo toma conta das ruas em vários pontos da cidade. Os eventos programados para a noite de amanhã são garantia de que ninguém ficará sem opções para desfrutar da contagem decrescente para o ano de 2017. A DSAT está atenta ao tráfego nas zonas mais críticas.

Macau atrai milhões de visitantes durante todo o ano e a atmosfera de festa que se associa ao final de mais um ciclo do calendário gregoriano intensifica a tendência. A iniciativa de iluminar o céu da cidade, junto à Torre de Macau, com fogo de artifício tornou-se um hábito anual, mas este ano foge à regra. A Direcção dos Serviços de Turismo anunciou ontem o cancelamento do espectáculo agendado para os primeiros minutos do novo ano, explicando que o material pirotécnico não chegará ao território no período de tempo inicialmente previsto.

Mas para além da área junto à Torre de Macau, são várias as zonas do território que serão palco da contagem decrescente para a entrada em 2017, razão que deu aso à implementação temporária de controlo de tráfego em diversas rodovias do território para manter a segurança dos residentes e dos turistas.

Segundo informações divulgadas pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, na Rua da Torre de Macau, Rua Oeste de Entre os Lagos, Praça da Assembleia Legislativa e Avenida Panorâmica do Algo de Sai Van, o tráfego será limitado, desde as 20h à 1h do dia seguinte, devido ao “Concerto da Passagem de Ano – Macau” que decorre na praça do Lago de Sai Van. Nas Casas-Museu, a “Festa da Passagem de Ano – Taipa” fará com que o tráfego seja também controlado na Calçada do Quartel e no Largo do Carmo a partir das 20h. Na Rotunda de Carlos da Maia, Rua da Restauração e Rua Fernão Mendes Pinto a circulação de veículos será totalmente cortada enquanto decorrerem as actividades festivas.

Por outro lado, um número considerável de linhas de autocarros vão alterar os seus itinerários, aumentar a frequência e as horas de serviço vão ser prolongadas até à 1h do dia 1 de Janeiro.

Entre casinos e espaços públicos, há actividades para todos os gostos

As salas de jogo serão uma certeza para muitos dos turistas que entram no novo Ano em Macau, mas a oferta vai além dos casinos: as salas de espectáculos do Cotai e vários pontos turísticos de Macau enchem-se de música para ritmar a contagem decrescente que se aproxima e os espectáculos de luz dão cor à cidade. Os mais pequenos não foram esquecidos e as marionetas unem-se à música para celebrar o último dia do ano.

Há música electrónica, Cantopop, Jazz, dança e espectáculos de acrobacias nos bares e casinos do território. No Pacha Macau, Sasha Grey vai animar a noite com músicas originais escritas e produzidas pela própria. Sasha – que já participou em projectos dos Infected Mushrooms e Current 13 – vai ser acompanhada por dançarinos e acrobatas que darão movimento ao ‘set’ preparado pela também actriz e modelo norte-americana.

No Venetian, a contagem decrescente para 2017 vai ser festejada na Arena do Cotai, no Cotai Expo Hall e na área exterior, junto ao lago.

Na Arena do Cotai vai ser projectado um dos espectáculos mais assistidos na China Continental de contagem decrescente para o Ano Novo: “17 Happy Gathering – LEXUS 2017 JSTV New Year’s Eve Concert”. Os concertos de artistas da China, Taiwan, Singapura e Hong Kong vão preencher os ecrãs da sala pelas 19h, numa noite dedicada aos fãs dos géneros mandopop e cantopop.

O DJ e produtor musical Shaun Frank e a vocalista Delaney Jane chegam ao Cotai Expo Hall por meio da editora discográfica Ministry of Sound para um espectáculo de música electrónica. Considerada uma das equipas de produção de música electrónica mais aclamadas pelo público apreciador deste género, iniciam o espectáculo às 23h. Os bilhetes têm o valor de 288 patacas.

A banda de jazz Andy Frasco and the UN anima a praça ao ar livre do Venetian a partir das 20h e, à meia noite, a fachada ilumina-se com a projecção de ‘video-mapping’ em três dimensões.

O Club Cubic, no City of Dreams, apresenta Tom Swon, o DJ polaco que conta com uma das suas produções na tabela Beatport. No Grand Lisboa celebra-se a contagem decrescente para 2017 com músicos de Hong Kong. A partir das 22h30, na praça exterior, os espectáculos das celebridades da RAEHK serão acompanhados por animação de luzes que darão cor a todo o edifício.

Já na zona da Torre de Macau pelas 22h horas, o “Concerto da Passagem de Ano – Macau” prom,ovido pelo Instituto Cultural (IC), conta com a actuação de cantores de Hong Kong e Taiwan, numa junção de música e dança. O palco do concerto terá quatro faces, permitindo ao público assistir ao espectáculo de vários ângulos. No Leal Senado, no Centro Náutico da Praia Grande e na Avenida Doutor Stanley Ho serão instalados ecrãs gigantes, onde o canal em chinês da TDM transmitirá, em directo, o concerto ao vivo na sua totalidade.

Também na véspera de Ano Novo, a Vila da Taipa vai ter animação dedicada, sobretudo, às famílias. O espectáculo da “Festa da Passagem de Ano – Taipa” apresenta no seu programa um conjunto de actividades que inclui actuações de artistas de Macau, Hong Kong, Filipinas ou Vietnam. A par dos espectáculos que arrancam às 21h30, entre as 20h30 e as 23h30 estarão expostos ‘stands’ culturais de comunidades de vários pontos do globo, de forma a promover o multiculturalismo presente em Macau.