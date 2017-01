Ministros japoneses visitam santuário polémico

Os titulares das pastas da Defesa e da Reconstrucção do Governo liderado por Shinzo Abe visitaram ontem e anteontem o polémico templo de Tóquio onde são homenageados criminosos de guerra. A visita já suscitou criticas por parte das autoridades tanto de Pequim, como de Seul.

A ministra da Defesa do Japão, Tomomi Inada, visitou esta quinta-feira o santuário de Yasukuni, em Tóquio, que a República Popular da China e a Coreia do Sul condenam por homenagear os mortos da II Guerra Mundial e de outros conflitos bélicos.

A visita de Tomomi Inada tem lugar dois dias depois de ter acompanhado o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, na visita a Pearl Harbor, cujo bombardeamento determinou a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial, onde homenagearam os norte-americanos mortos no ataque japonês de 7 de Dezembro de 1941: “Independentemente das diferenças nas visões históricas, independentemente de se lutaram como inimigos ou aliados, eu acredito que qualquer país pode entender que nós queremos expressar gratidão e respeito para com aqueles que sacrificaram as suas vidas pelos seus países”, afirmou a ministra da Defesa nipónica.

O santuário, de 145 anos, lembra os cerca de 2,5 milhões de cidadãos que morreram na II Guerra Mundial e noutros conflitos bélicos. É controverso porque entre os homenageados figuram criminosos de guerra, como o general Hideki Tojo, que autorizou o ataque contra Pearl Harbor.

Os vizinhos do Japão também interpretam a ‘peregrinação’ de políticos e dignitários japoneses ao santuário como um insulto. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul já considerou “deplorável” que a ministra tenha visitado o santuário, que “embeleza invasões coloniais passadas, a guerra invasora e honra criminosos de guerra”. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul emitiu um comunicado idêntico, expressando “séria preocupação” e o seu “lamento”.

A visita também provocou críticas por parte da República Popular da China. Num texto publicado na sua edição digital, o jornal Global Times – uma publicação do grupo Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês – acusou a ministra da Defesa japonesa de prestar tributo aos “fantasmas” em Yasukuni, depois de ter falado de “reconciliação”, numa referência à visita a Pearl Harbor.

A visita de Inada ao santuário de Yasukuni foi a primeira que realizou desde que se tornou ministra da Defesa. Na quarta-feira, um outro ministro japonês, o da Reconstrução, Masahiro Imamura, também visitou o mais polémico templo da capital nipónica.