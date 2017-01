Jantar para antigos alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco a 8 de Janeiro

A Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco (AAAEC) vai organizar no próximo dia 8 de Janeiro um jantar de confraternização para celebrar três aniversários, nomeadamente o 139.º aniversário da fundação da instituição, o 18.º aniversário da associação e o 17.º aniversário da RAEM.

O jantar vai ser realizado no Hotel L’Arc, estando a concentração marcada para as 18h30. Os bilhetes para o evento podem ser adquiridos no Centro de Actividades da Santa Casa da Misericórdia.

No mesmo dia pelas 11h00, na Sé Catedral, vai ser realizada uma missa para homenagear os antigos alunos e funcionários da escola. De acordo com o comunicado do presidente da associação, José Gonçalo da Silva, a AAAEC espera reunir cerca de 100 associados no evento.