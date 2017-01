Ilha da Montanha anuncia medidas de apoio às pequenas e médias empresas

O Conselho de Gestão da Nova Zona de Hengqin lançou uma série de medidas que visam apoiar as Pequenas e Médias Empresas, entre elas a possibilidade de se efectuar o pagamento dos impostos através de meio electrónicos.

Numa proposta que engloba um total de 8 capítulos e 36 artigos de medidas, as empresas de Macau vão encontrar apoios financeiros focados nos jovens empresários. Além disso as empresas que façam do catálogo com benefícios especiais em impostos podem gozar de uma redução em termos fiscais que atinge os 15 por cento.

Já para apoiar os jovens empresários, vai haver um fundo com dinheiro disponível e alojamento, que também vai permitir o recrutamento de talentos jovens.

Li Xiyan, directora do Gabinete para os Impostos de Hengqin, explicou, segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que neste momento existem cerca de 1 500 empresas de Hong Kong e Macau na Ilha da Montanha.