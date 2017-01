Executivo quer avaliar condições de implementação da lei sindical

O Governo quer avançar com um estudo para tomar o pulso às condições de implementação de uma lei sindical em Macau, de modo a proporcionar um suporte científico que viabilize a introdução do diploma. Para tal, será lançado um concurso público, ainda sem data, para adjudicação da iniciativa a uma universidade do território.

O Governo pretende avançar com um estudo para avaliar as condições de implementação da lei sindical em Macau. Para tal estão já em marcha os trabalhos preparatórios de um concurso público para que a iniciativa seja adjudicado a uma das universidades do território. O responsável máximo da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Wong Chi Hong, estima que serão necessários mais de quinhentos dias para o término de todo o processo, até as conclusões serem apresentadas pela instituição de ensino superior escolhida, o que significa que só em 2018 deverão ser conhecidos os resultados. O estudo foi apresentado ontem após reunião da Comissão Executiva do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS).

“É necessário saber quais as condições e requisitos que Macau necessita reunir para elaborar a lei sindical. Só assim é que podemos aumentar o nível de possibilidade de elaborar esta lei. Através de concurso vamos adjudicar a uma terceira parte para fazer um estudo. Durante a elaboração deste estudo vamos manter um contacto frequente com a parte laboral e a parte patronal”, esclareceu ontem Wong Chi Hong. O director da DSAL adiantou ainda que o processo de elaboração do concurso se encontra na fase de arranque: “Neste momento ainda estamos na parte de elaborar a proposta do concurso”.

Do trabalho preparatório do concurso, já em marcha, até à conclusão do estudo, o responsável da DSAL prevê que sejam necessários mais de quinhentos dias, o que empurra as suas conclusões para 2018: “Desde o início do concurso, reunir as opiniões, elaborar o estudo, este processo vai demorar cerca de quinhentos dias”.

A necessidade de alcançar um consenso em matéria tão sensível – uma lei já sujeita a sucessivos chumbos na Assembleia Legislativa – justifica a previsão de um tempo dilatado, explica o responsável: “Isto também depende da comunicação com a parte laboral e a parte patronal. Após receber as suas opiniões é que podemos lançar o concurso, não podemos garantir que vai ser no ano de 2017, isto implica tempo. O estudo necessita de ser profissional e também tem muitos processos, muitas etapas, muitas formalidades para cumprir. É um assunto relativamente sensível, a lei sindical, por isso a parte laboral e a parte patronal também querem ter mais tempo para poderem apresentar as suas opiniões, tudo isto implica tempo. Quinhentos dias não são muitos para ter uma boa política”.

Um representante dos empregadores manteve a posição de rejeição da implementação de uma lei sindical: “Esta proposta já foi apresentada à Assembleia Legislativa oito vezes, mas foram reprovadas, isto quer dizer que Macau ainda não reúne condições e requisitos para elaborar a lei sindical”, defendeu Choi Iok Lam, mostrando-se contudo favorável à proposta do Governo de avançar com um estudo académico sobre a matéria.

Já Lei Chan U, representante dos trabalhadores, manifestou posição contrária: “Nós estamos de acordo com a realização deste estudo preliminar para a elaboração da lei sindical. Achamos que o Governo deve elaborar esta lei, porque de acordo com o artigo 40 da Lei Básica de Macau, deve fazer esta lei”, assumiu.

Em discussão na reunião de ontem esteve também a revisão do salário mínimo para os trabalhadores nas áreas da limpeza e da segurança, implementado há quase um ano. O tópico ambém não reúne consenso entre patrões e trabalhadores, com os primeiros a falar em “impacto profundo na sociedade” após a implementação do mesmo. Já os representantes dos trabalhadores defendem a criação de um grupo especializado, sob a alçada do CPCS, para avaliação do montante salarial. A DSAL está nesta altura a realizar um inquérito junto de serviços públicos e empresas “para recolha de informações relevantes após a implementação da lei”, para recolher dados que permitam uma futura revisão do montante do salário mínimo.

Governo, empregadores e trabalhadores discutiram ainda as alterações consideradas prioritárias da Lei das Relações de Trabalho. Entre os sete pontos sugeridos pelo Governo estão a “adição da licença de paternidade remunerada de três a cinco dias úteis” e a “adição de 14 dias de faltas justificadas não remuneradas após a licença de maternidade, a fim de aumentar a protecção das trabalhadoras grávidas”. Neste último, os representantes dos trabalhadores defendem a introdução de uma licença de maternidade remunerada de 90 dias: “Porque assim podemos seguir convenções internacionais em que estão estabelecidos 98 dias”, alegou Lei Chan U.

Analisada foi ainda a “introdução da forma de tratamento da sobreposição do dia de descanso semanal com o dia de feriado obrigatório”, ou a “introdução do mecanismo de selecção de alguns feriados obrigatórios”, o que significa que trabalhadores e patrões poderão “acordar que três dos dias de feriados obrigatórios possam ser gozados noutros dias de feriados públicos”. Em ponderação está também a possibilidade de prolongar para três meses o actual prazo de trinta dias para gozo do dia de descanso compensatório por prestação de trabalho em dia de feriado obrigatório.