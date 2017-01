Empresa de produtos de jogo detida por Lawrence Ho deixa Camboja

A empresa Entertainment Gaming Asia vendeu todos os activos que detinha no Camboja, num negócio avaliado em 900 mil dólares norte-americanos, de acordo com o portal GGR Asia. A empresa controlada por Lawrence Ho tinha um espaço para máquinas de jogo no casino Dreamworld Club Poipet, tendo vendido os activos ao proprietário do espaço.

Além da área de jogo, o negócio incluiu a venda de 278 lugares para máquinas electrónicas de jogos no casino, assim como 72 lugares de arrecadação de máquinas electrónicas. Foram igualmente vendidas peças suplentes e outros acessórios, de acordo com um comunicado para a imprensa da Entertainment Gaming Asia.

O acordo incluiu igualmente o fim das operações com máquinas de jogo por parte da Entertainment Gaming Asia, que terminou assim a sua pareceria com a proprietária do casino: “A venda dos activos faz parte dos nossos esforços para redefinir as nossas operações e posicionar-nos para aproveitar novas oportunidades”, disse o Presidente da empresa, Clarence Chung Yuk Man, em comunicado.

“O fim do contrato com a Dreamworld Club Poipet vai ter um impacto mínimo no nosso fluxo de caixa futuro, mas permite-nos obter recursos adicionais que podem ser direccionados para a nossa estratégia de crescimento, que envolve a entrada em áreas como o cinema e outros negócios relacionados”, acrescentou.

A empresa detida em 65 por cento pela Melco International, que é a accionista maioritária da operadora de jogo Melco Crown, coloca assim um fim às suas operações no Camboja.

Apesar da saída do Camboja, a empresa continua presente no mercado das Filipinas e também no extremo-oriente russo.