CEM instala 10 postos de carregamento para veículos eléctricos

A Companhia de Electricidade de Macau instalou 10 postos de carregamento para veículos eléctricos em diferentes parques de estacionamento público ao longo do ano, de acordo com um comunicado da empresa.

Macau passa desta forma a ter 60 locais de estacionamento em locais públicos onde passa a ser possível recarregar os veículos eléctricos, num total de 53 postos.

Esta medida foi justifica com a necessidade de “apoiar a política de transportes ecológicos do Governo da RAE de Macau, e permitir aos condutores de veículos eléctricos carregarem as suas viaturas da forma mais conveniente”.

A Companhia de Electricidade de Macau informa igualmente que para dar o exemplo no que diz respeito à utilização de veículos eléctricos adquiriu uma frota deste género, que incluiu uma mota eléctrica e um autocarro.